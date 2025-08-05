 【MLB】ドジャース2-3カージナルス（8月4日・日本時間5日／ロサンゼルス）【映像】危ない！大谷のファウルボールが警備員を強襲！？ドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席でヒットを放ち、4試合連続安打を記録した。前日の試合では7試合ぶりに「1番」でスタメン出場し、3打数2安打に加え2盗塁と14試合ぶりに盗塁を記録していた大谷。この日の第1打席は2年連続2ケタ勝利をあげて