広瀬すずが主演する映画『遠い山なみの光』より、1950年代の長崎で暮らす主人公・悦子（広瀬）の夫・緒方二郎（松下洸平）を捉えた新場面写真3点が解禁。併せて、戦争で心身ともに傷を負った二郎を、確かな説得力で演じた松下のキャスティング秘話も到着した。【写真】昭和感がありながら華がある松下洸平に注目『遠い山なみの光』場面写真本作は、1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を