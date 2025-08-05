日本国債10年利回り1.467％、低下傾向続く 先々週の1.6%台乗せをピークに低下傾向が見られル日本国債10年物利回り。先週末の1.55%前後から週明け1.50%を割り込んで始まり、少し戻すもその後低下。きょう午前も低下傾向が続き1.463％（379回債）を付けた。7月8日以来、一月弱ぶりの低水準。 JGB10Y1.467％