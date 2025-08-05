【モデルプレス＝2025/08/05】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が5日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つオフショットを公開した。【写真】TWICEモモ、美背中全開トップス披露◆TWICEモモ、美しい背中を披露モモは「LOLLAPALOOZA」とコメントし、TWICEがヘッドライナーを務めた同フェスでの白いホルターネックトップスから美しい背中が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「ス