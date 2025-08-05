パートナーの両親との関係って、ときに悩みのタネになることもありますよね。特に、夫ばかりを褒めて、自分は蚊帳の外に置かれてしまったような気持ちになるとき。今回は、子どもを授かっても夫しか褒めない義母との話をご紹介いたします。「夫のことは褒めるのに…」「子供を授かったとき、義母も義父もとても喜んでくれました。ですが、義母が褒めるのはいつも夫のことばかり。「直道、よくやったわ！」と、まるで夫一人の手柄か