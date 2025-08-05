(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典 第2弾として、8月9日より「クリアカード(全6種)」の配布が決定。全国合計400万名限定。配布期間は22日までだが、なくなり次第終了となる。 キャラクターの組み合わせ別のデザインで、全6種類からランダムで配布。通常版、IMAX版、Dolby Cinema版など全フォーマット共通