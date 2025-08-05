歌手の氷川きよしが、5日までにインスタグラムを更新。美しさあふれるソロショットを投稿し、ファンを喜ばせた。【写真】氷川きよしが「スタイル抜群」、美しさあふれるショットの数々（9枚）SNSにて度々公開している近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。最近では、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ