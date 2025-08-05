韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、8月6日に原子爆弾投下から80年を迎えるにあたってコメントを発表した。【写真】“原爆Tシャツ”騒動、BTS「Mステ」出演中止を韓国はどう見たか李大統領は8月5日、自身のフェイスブックに「80年前、日本に投下された2発の原子爆弾は、数多くの命を一瞬で奪った」と記し、犠牲者への哀悼の意を表した。さらに、「在日同胞たちも大きな犠牲を強いられ、被害者や遺族は長きにわたり苦しみを抱