ミュージシャンでタレントのDAIGOが、4日にインスタグラムを更新。子どもたちとの北海道旅行を写真で報告すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】子どもたちと北海道を楽しむDAIGOの家族ショット（3枚）DAIGOが「summer memories 2025」と投稿したのは北海道苫小牧市のノーザンホースパークで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、一緒に旅行した子どもたちの姿やカメラにポーズを決めるDAIGOの姿が収め