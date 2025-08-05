今回は、モラハラ夫が妻に家出されたエピソードを紹介します。「なんで家にいねーんだよ！」「俺は、妻と9か月の双子の子の4人家族です。妻は要領が悪く、専業主婦なのに家事はミスや手抜きばかり。たまにスーパーで惣菜を買ってきて夕飯に出すのですが、手作りしないなんて許せませんね。そんなある日、俺は体調が悪く発熱したんです。妻にそのことをLINEで伝えたのですが、帰宅すると妻や子供は家におらず。『なんで家にいねーん