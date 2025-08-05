【モデルプレス＝2025/08/05】タレントのGENKING.が8月5日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ラスベガスでの水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】GENKING.、変形水着で圧巻ボディ披露◆GENKING.、ラスベガスでの大胆水着ショット公開GENKING.は「Vegas makes me feel unstoppable」とコメントし、ラスベガスでの滞在を報告。「なりたい自分になって、努力して磨いた身体で着たい服着て、見せつけて声かけられまくり、