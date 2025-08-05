韓国企業で「50代社員」の割合が「20代社員」を上回ったことがわかった。新規採用の減少と退職年齢の引き上げによって、「世代逆転」が現実化している。【注目】日本と対照的…韓国上場企業5社に1社が「限界企業」8月5日、韓国の企業分析研究所リーダーズインデックスによると、昨年、韓国国内の企業124社における30歳未満の人員の割合が前年より1.2％ポイント減少した19.8％と集計された。一方で同期間、50歳以上の人員の割合は0.