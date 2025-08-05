エフェックスは、全国の小学校で実施できる校内周遊型の謎解きアクティビティ「怪人ルークスと蒼の涙」を2025年9月1日(月)にリリースします。 エフェックス「怪人ルークスと蒼の涙」  エフェックスは、全国の小学校で実施できる校内周遊型の謎解きアクティビティ「怪人ルークスと蒼の涙」を2025年9月1日(月)にリリース。小学校やPTAの行事などで活用出来ます。 ポイント ・学習指導要領に準拠：