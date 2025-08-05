【モデルプレス＝2025/08/05】歌手のhitomiが5日、自身のInstagramを更新。ライブに向けたリハーサルの様子を公開した。【写真】hitomi、膝上ショーパンから美脚披露◆hitomi、美しい脚を披露hitomiは「昨日はリハーサルでした いよいよライブに向けてスタジオに入る毎日。久しぶりのメンバーとの演奏はワクワクしかありません」とコメントし、スタジオでのリハーサル中にデニムショートパンツから美しい脚が際立つ姿を披露した。