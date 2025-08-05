【モデルプレス＝2025/08/05】女優の森七菜と吉岡里帆が、俳優の岡山天音が主演を務めるNHK夜ドラ『ひらやすみ』（2025年秋放送／毎週月〜木曜 よる10：45〜11：00＜全20回／5週＞）に出演決定。あわせて、森、吉岡からのコメントが寄せられた。【写真】吉岡里帆、すっぴんからのメイク動画公開◆森七菜＆吉岡里帆「ひらやすみ」出演決定ヒロト（岡山）のいとこで、美大入学のために上京してきた「なつみ」役を演じるのは森。2025