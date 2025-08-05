【モデルプレス＝2025/08/05】女優の深田恭子が5日、自身のInstagramを更新。ハワイにて写真集「AO」（集英社）の撮影を行ったことを報告した。【写真】深田恭子、ハワイで水着披露◆深田恭子、水着姿を披露深田は「5年ぶり22冊目となる写真集の撮影をハワイで行いました 『AO』ハワイの言葉で夜明けの光という意味のタイトルです」とコメントし、ハワイの青い海でサーフボードに寝そべる水着姿などを披露した。美しい脚が際立つこ