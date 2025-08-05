手書きのやさしさにあふれる「鉄聞」各号（資料：JR九州）人間の健康に必要なのは鉄分。そして、鉄道ファンの健康に必要なのは「鉄聞（てつぶん）」!?鉄聞……その正体はJR九州東京支社が制作・発行する手書き新聞だ。JR九州鉄聞の元絵を集めた原画展が2025年８月３日から、東京都千代田区の東京交通会館（地下１階・シルバーサロンＣ）で開かれている。９日まで。九州新幹線なら「みずほ」、「さくら」、「つばめ」のトリオ、豪