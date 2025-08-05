【モデルプレス＝2025/08/05】モデルの紗栄子が5日、自身のInstagramを更新。宮崎での休暇の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】紗栄子、水着でスレンダーボディ披露◆紗栄子、宮崎でのプールタイムを満喫「故郷の宮崎に1年ぶりに帰ってきました」と地元凱旋を報告していた紗栄子は、今回の投稿で「宮崎DAY2」と宮崎での休暇2日目の様子を公開。水着姿でプールにジャンプする躍動感あふれる姿などを投稿しており、青い空