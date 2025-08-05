◇MLB カージナルス3-2ドジャース（日本時間5日、ドジャー・スタジアム）ドジャースはカージナルスとの初戦を落としました。先発のタイラー・グラスノー投手は2回、ソロホームランを打たれ先制点を献上。それでも4回はフレディ・フリーマン選手がソニー・グレイ投手から13号ソロを放ち、追いつきます。その後は両先発が7回まで得点を与えません。8回は互いに点の取り合い。2番手で登場したアンソニー・バンダ投手は2死からイバン・