今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『高校生が善逸の日輪刀を作った。【鬼滅の刃】 Making Zenitsu’s Demon Slayer Sword 【DIY】Kimetsu no Yaiba (1)』というZEROLABさんの動画です。 ﻿﻿『鬼滅の刃』に登場する我妻善逸の日輪刀を投稿者のZEROLABさんが制作します。 初めに木の板へ下書きを描きます。その後、下書き通りに木材を切り取り、刃の部分を削ります。 きれいに削ったらヤスリがけを