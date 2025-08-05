みなとやは、譲渡型保護猫サロン「もんにゃか」の運営を支援。今回「もんにゃか」は開設3周年を迎え、累計362頭の保護猫譲渡を実現しました。 みなとや みなとやは、譲渡型保護猫サロン「もんにゃか」の運営を支援しています。今回「もんにゃか」は開設3周年を迎え、累計362頭の保護猫譲渡を実現しました。「みなとや」は門前仲町で昭和初期より営業を続ける老舗煎餅店です。同店では地域への恩返しとして、野良猫問題に