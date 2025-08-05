◆米大リーグドジャース２―３カージナルス（４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが、本拠地カージナルス３連戦のカード頭を落とした。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打２三振。この日は佐々木朗希投手の自身初のボブルヘッドデーだった。相手先発は１５、１９、２３年にオールスターに出場経験のある右腕で、今季は試合前時点で１０勝５敗、防御率４・３