水戸ホーリーホックは5日、関東学院大のDF佐々木輝大(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。東京都出身の佐々木は、川崎フロンターレU-12・U-15から鹿島学園高を経て関東学院大へ。西村卓朗GMはクラブ公式サイトで「身体能力が高く、ヘディングが強く、スピードもあり、対人能力に優れた選手。on the pitchでは熱く、off the pitchではサッカーに対して真摯に愚直に向き合える性格も、この世界で生き抜く上