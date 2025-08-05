【モデルプレス＝2025/08/05】声優の鬼頭明里が5日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「鬼滅」美人声優、美デコルテ大胆披露◆鬼頭明里、オフショルワンピ姿を披露鬼頭は、生放送に出演したことを報告し「夏にお出かけするときに着よ〜と思って買ったはいいけど、全然出かけられてなくて出番のなかったワンピース、着れて満足！」と私服姿を公開。オフショルダーの黒