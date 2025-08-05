ハワイ→グアム→宮崎県というルートのようです。KC-46A空中給油機が随伴日本向けのF-35B戦闘機は、最初の4機が2025年8月7日に宮崎県にある航空自衛隊新田原基地へ飛来する予定です。このたび、そのうちの3機がハワイで確認されました。航空自衛隊向けのF-35B戦闘機。写真は2025年7月、米本土テキサス州のフォートワース海軍航空基地で試験飛行していたときのものである（Eric Kilpatrick撮影）。当該機が目撃されたのは8月1日