Whoyaho Corp.は、サービス展開中のカジュアルASMRゲーム『フルーツ飴の達人』が夏のパフェモッパンアップデートの後、App Store人気無料ゲームランキングにおいて1位を達成。 Whoyaho Corp.『フルーツ飴の達人』  ● ジャンル ： スマホ向けカジュアル料理シミュレーション● リリース日 ： 2023年9月27日● ダウンロード数 ： 4500万● プラットフォーム ： App Store, Google P