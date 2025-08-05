pixta_98153087_S『毎日雑学』を読む■「彼の非常識な行動にあきれて失笑したよ」失笑の意味は？「失笑」の本来の意味は「笑いを抑えきれずおもわず吹き出してしまう様子」のこと。たとえば、「大切な場面でいつもまじめな人が妙なギャグを言ったとき」「カクテルについてくるマドラーをストローと間違えて吸っている人を見たとき」など、不意を突かれて笑ってはいけない場面でこらえきれずに笑ってしまう状態を表しています。「