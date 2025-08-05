アイドルグループ・日向坂46の二期生で、14thシングルの活動をもってグループから卒業する富田鈴花（24）が5日、都内で行われた1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）発売記念記者会見に登場した。【写真】かわいい！優しい笑顔を見せる富田鈴花本写真集で富田は、卒業を目前に控える中、オーストラリア・クイーンズランド州を旅すした。その様子が収められており、陽光降り注ぐゴールドコーストをスタートして、海岸沿いを北