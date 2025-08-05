【モデルプレス＝2025/08/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催決定。11月15日の埼玉ベルーナドーム公演を皮切りに、愛知・福岡含め計6日実施される。【写真】TXT、東京降臨で圧巻パフォーマンス◆TXT、2度目の日本ドームツアー決定同公演は、4度目のワールドツアー『TOMORRO