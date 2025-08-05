吉本興業は、バレーボール日本代表・大塚達宣による初のサポーターズミーティング『大塚達宣 SUPPORTERS MEETING 2025』を、8月18日に大阪・枚方市で開催する。これに先立ち、「来場者限定生写真」カットが公開された。【画像】バレーボール日本代表・大塚達宣の新グッズ当日は、バレーボール日本代表として活躍し、現在はイタリアリーグセリエAのパワーバレー・ミラノでプレーする大塚が、ファンと直接交流。パナソニックパン