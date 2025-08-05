新日本科学が後場に上げ幅を拡大した。同社は５日午前１１時３０分、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１６．７％増の６４億７７００万円、経常利益は同５０．８％増の５億１５００万円となった。主力のＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）事業が好調に推移しており、好感されたようだ。 ＣＲＯの非臨床事業は欧米顧客からの引き合いが想定以上に増加し、受注高は前年同期比１２