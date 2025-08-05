今年芸歴３０周年を迎えた安田大サーカス・団長安田が５日、大阪市内で、「団長安田芸歴３０周年特別ライブ」（９月５日、ＤＡＩＨＡＴＳＵ心斎橋角座）を開催することを発表した。団長は「芸歴３０周年。自分で全然気づいてなかったんですけど」と笑いつつ「体力おばけとか、体力無尽蔵とかそういう仕事が多いので、まだ今５１歳。まだまだ無尽蔵おじさんを継続したい部分と、さらにパワーアップしたいなと思っております」と