「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在でヤマトが「売り予想上昇」４位となっている。 ヤマトは６％を超える上昇で１９９８円まで買われ、１９９６年以来約２９年ぶりに上場来高値を更新した。空調設備工事を手掛けており、足もとの業績は好調に推移している。同社が１日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）の決算は、営業利益が前年同期比６９％増