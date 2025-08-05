◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝８月５日、栗東トレセン北九州記念の覇者ヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）は坂路を２本。１本目は７７秒１―１８秒４で流し、２本目は６８秒８―１５秒８でサッと駆け上がった。斉藤崇調教師は「使ってからも順調にきています。まだ良くなりそうだし、この状態をキープして競馬にいければ」とうなずいた。負担重