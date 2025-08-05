サッカーのイングランド・プレミアリーグ、トットナムを退団した韓国代表主将のＦＷ孫興民（ソン・フンミン、３３）が、米プロリーグＭＬＳのロサンゼルスＦＣに加入する見通しだと４日、米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）が報じた。移籍金は約２６００万ドル（約３８億２２００万円）で、ＭＬＳ史上最高額になるという。孫興民は、２０１５年８月にドイツ１部レバークーゼンからトットナムに移籍。以後４５４試合に出場して