「BCNランキング」2025年7月21日〜27日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）3位REGZA43M550M（TVS REGZA）4位REGZA50M550M（TVS REGZA）5位VIERATV-55Z90A（パナソニック）6位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）7位REGZA55Z570L（TVS REGZA）8位BRAVIA 5K-65XR50（ソニー