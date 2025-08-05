◆米大リーグエンゼルス５―１レイズ（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が、本拠のレイズ戦で６回１失点と好投し、５勝目（７敗）を挙げた。初回先頭のディアスに二塁打、２番・金河成（キム・ハソン）に右前打と連打を許し、無死一、三塁でカミネロに犠飛で先取点を奪われた。だが４番モレルを高めの直球で空振り三振。５番デルーカを左飛に打ち取り、１失点で立ち上がっ