岐阜県羽島市で、自転車に乗っていた女性がトラックに追突され、死亡しました。 【写真を見る】自転車の76歳女性が死亡 後ろから来たトラックに追突され…出血性ショックで 岐阜・羽島市 きょう午前1時20分ごろ、羽島市足近町の県道で、自転車に乗っていた愛知県一宮市の野田ヒロミさん（76）が、後ろから来たトラックに追突されました。 野田さんは肋骨と骨盤を折り、病院に運ばれましたが、およそ6時間後に出血性ショックで死