バンダイナムコホールディングスが後場に動意づき、前日比で一時５％を超す上昇となった。同社はきょう午前１１時３０分、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の発表にあわせて、９月中間期の業績予想の修正を発表した。売上高を従来予想の５９５０億円から６０５０億円（前年同期比１．０％減）、最終利益を５４０億円から６５０億円（同１９．５％減）に引き上げており、これを好感した買いが入ったよう