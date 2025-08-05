FC東京は5日、DF木村誠二（24）が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れると発表した。パリ五輪にも出場した木村は、かねて熱望していた欧州挑戦の夢をかなえた。19年にトップ昇格を果たし、その後は京都、相模原、山形とJ2で武者修行を続け、昨季はJ1の鳥栖で主力に定着。歴代のアカデミー出身選手でもトップクラスの高い身体能力を誇るセンターバックが、夢であるA代表とW杯出場へ大きな一歩を踏み出した。