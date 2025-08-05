◆第３０回エルムＳ・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）＝８月５日、函館競馬場マテンロウスカイ（セン６歳、栗東・松永幹夫厩舎、父モーリス）は、ダート初挑戦のマーチＳでトップタイのハンデ５９キロを背負いながら首差の２着。適性の高さを示した。前走は勝ったブライアンセンスと１・５キロ差だったが、今回は同じ５８キロと１キロ減るのも追い風になる。「ダートでもタイトルを取って欲しいですね」と