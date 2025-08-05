◇ナ・リーグパドレス2―6ダイヤモンドバックス（2025年8月4日フェニックス）パドレスの松井裕樹投手（29）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8回から3番手で登板。2試合続けて失点した。2―5の8回にマウンドに上がった松井は先頭・マキャンを中飛、続くアレクサンダーも右飛に打ち取り、順調に2死を奪った。ところが次打者・トーマスに真ん中付近の直球を狙われ、右中間席へ痛恨のソロを被弾。手