右膝痛で離脱した巨人のＦ・グリフィン投手が５日、患部の状態を明かした。２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）は４回４失点で降板、翌３日に登録抹消となり「しばらく膝の問題はあった。この間の試合では痛みもあったので、しばらくちょっと休むことになるのかなと」と話した。膝の違和感を自覚したのは７月１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）だったという。「オールスター期間中で少しずつ良くなっていったんだけども、この間の試合（８