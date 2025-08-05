女子プロゴルフツアーの北海道meijiカップ（８〜１０日）の大会事務局は５日、ツアー１２勝で地元・北海道北広島市出身の小祝さくら（ニトリ）が欠場すると発表した。小祝は３週前の明治安田レディスで今季初優勝。だが、２週前の大東建託・いい部屋ネットレディスで左手首痛を理由に、第２ラウンド途中で２０１７年のプロテスト合格後、ツアー２５９戦目にして初の棄権をした。出場予定だった全州のメジャー、ＡＩＧ全英女子