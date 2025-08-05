週刊少年ジャンプを発行する集英社公認の漫画グッズ店「ジャンプショップ」で、若い男性客同士がつかみ合いをする様子を撮った動画がXで投稿され、関心を集めている。全国16店の同ショップで開催中の「ジャンプヒーロー夏祭り」で販売された新商品などを巡るトラブルらしい。各店でレジ前に行列ができた模様で、入場制限する店が続出したが、何があったのだろうか。店員がトラブルの対応に追われ、警察も駆け付ける混雑する店のレ