日本ハムの金村尚真投手が５日、１軍に合流。７月３０日のイースタン・楽天戦（鎌ケ谷）で５回１安打無失点と好投していた。金村は開幕戦で完封勝利を挙げるなど、５月までに３完封をマーク。好調先発陣の一角を担っていたが、６月以降は失点を重ね白星なし。２戦連続４回ＫＯされた７月３日のソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）後に、新庄監督から走り込み中心の“ミニキャンプ”を指示されていた。金村は「走り込みももち