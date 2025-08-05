◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝８月５日、栗東トレセン２０２３年のファンタジーＳ以来、２つ目の重賞タイトルを狙うカルチャーデイ（牝４歳、栗東・四位洋文厩舎、父ファインニードル）は坂路を６６秒６―１５秒６でキャンター調整。ＣＷコースで６ハロン７９秒２―１１秒２の自己ベストを記録した１週前追い切りを経て、一段と素軽さが増した印象だ。四位調教師は「１週前にしっか