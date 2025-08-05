猛暑日が続く日本列島。2025年8月5日は関東の内陸では局地的に41度を上回り、経験したことのないような暑さになるおそれがあるという。雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんが、Xで同日の気温について「命に関わる危険な暑さになります」と注意喚起した。SNSでは、「不要不急の外出」「人が死ぬ暑さ」などのワードがXトレンド入りする事態となっている。「従業員や生徒・児童の命と安全を最優先し、賢明な判断と