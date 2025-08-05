腰痛のため離脱している吉川尚輝内野手が５日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。故障班の練習に参加。約２０メートルでのキャッチボールを行うなどして汗を流した。吉川は今季、不動の二塁手として攻守でチームをけん引。９０試合に出場して打率２割７分１厘、３本塁打、２６打点の成績を残していた。球宴で本塁打を放つなど躍動していたが、７月３１日に腰痛の影響で出場選手登録を抹消。阿部監督は「最短で戻ってきて