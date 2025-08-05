2人組YouTuber「水溜りボンド」のトミーさんが2025年8月4日、公式YouTubeチャンネル「とみビデオ」に投稿した動画で、7月にショート動画で得た収益を赤裸々に告白した。1か月に約63万円を稼ぐも...「【収益公開】登録者100万人6000万再生のYouTuberはshortsでいくら稼いでるの？本気で公開します」と題した動画は、トミーさん個人が運営する登録者105万人のYouTubeチャンネル「とみビデオ」の2025年7月におけるショート動画の収益